PKK'nın 4 yıldır helikopteri var

Haseke'de PKK helikopterleri için ayrı pist bulunuyor, burayı PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin kullanıyordu.

Irak'ın kuzeyinde düşen helikopterlerle ilgili ABD ve helikopterin üreticisi Fransa sessizliğini koruyor. ABD'nin PKK'ya tahsis ettiği Eurocopter AS350 tipi 2 helikopter Duhok/Amedi yakınlarında düşerek 9 PKK'lı teröriste mezar olmuştu. Aralarında örgütün sözde özel kuvvetleri olan YAT komutanı Servan Kobani ile "Didar Derik" kod adlı Hamdiye Özbahçeci'nin öldüğü olaydan sonra, ABD'nin PKK'ya hibe ettiği hava araçları yeniden gündeme geldi. Örgüt hakkında itiraflarda bulunan teröristler, ABD helikopterlerinin 2019'dan bu yana terör örgütünün kullanımında olduğunu söyledi.

37'LİK DOÇKA BAĞLI

İtirafçı teröristler, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elinde eğitim helikopterleri olduğunu anlattı. Haseke'de ABD askerlerinden eğitim alan teröristlerin başka teröristlere eğitim verdiği öğrenildi. Teröristler Ekim 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar Şeddade ve Deyrizor arasındaki Tel Beyder beldesinde örgüte ait sözde bir taburda, ABD'nin verdiği 4 helikopterin bulunduğunu itiraf etti. Helikopterlerden 2'sini erkek, 2'sini de kadın teröristlerin kullandığı belirtildi. Helikopterlerde 37'lik Doçka bulunduğu, Suriye sınırına 26 km yaklaşmanın ABD tarafından yasaklandığı kaydedildi.

ELEBAŞINA ÖZEL PİST

PKK'lı teröristlerin DEAŞ'la mücadele kılıfıyla, pilotluğunu yine PKK'lıların yaptığı helikopterlerle taşındığını anlatan itirafçılar, Haseke'de PKK helikopterleri için ayrı pist bulunduğu, bu pisti 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kullandığı bilgisini verdi. 2022 sonlarında ABD kontrolündeki bölgeye inen Sikorsky ve kargo helikopteriyle Erbil Havalimanı yanındaki ABD hava üssüne gittiklerini belirten teröristler, kargo helikopterinde 3 ABD askeriyle 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK)

üyesinin yer aldığını, KDP hakimiyetindeki bölgeyi rahat geçmek için üsse helikopterle gittiklerini ifade etti.