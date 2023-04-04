Cumhur İttifakı'nda 13 il için ince hesap

Cumhur İttifakı'nda MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi kendi logoları ile seçime gireceklerine ilan etmelerine rağmen, çok kritik görülen 13 şehirde ortak liste ile seçime gidilmesi için halen görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. AK Parti kurmayları, bu doğrultuda 'Sürecin gerektirdiği bazı siyasi hamlelerin' olabileceğini belirtiyor.

AK Parti ile MHP arasında Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız arasında uzun süredir belli şehirlerde ortak liste ile seçime girilmesi konusunda toplantılar yapılıyordu. Ancak, edinilen bilgilere göre MHP'li isimlerin az sayıda ilde olsa bile, AK Parti listelerinden seçime girerse, kendi logosunun seçim pusulasında yer almayacak olmasının, MHP'nin Türkiye genelindeki oy oranına olumsuz yansıyacağı gerekçesiyle görüşmeler tıkandı.

YÜCEL KAYAOĞLU