Zam furyası hız kesmiyor! Et ve şarküteride fiyat artışı sürüyor

Ramazan öncesinde üreticiler "gıda fiyatlarına zam yok" açıklaması yaparken, marketlerde fiyatlar artmaya devam etti. 28 Şubat-24 Mart tarihleri baz alındığında; marketlerdeki 39 seçili ürünün, 28'inde (raflardaki ürünlerin yüzde 75'i) artış olduğu görüldü.

Market zamlarına rağmen üretici tarafından dişe dokunur bir zam görülmedi. TZOB açıklamasına göre aynı tarihlerde üretici tarafında 31 ürünün sadece 8'inde artış gözlendi. Üretici tarafı zam yapmazken, market raflarındaki artışlar vatandaşı isyan ettirdi. Son açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bu fırsatçılığı doğruladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Mart ayının zam şampiyonu ise yüzde 19,90'lık fiyat artışıyla dana eti oldu.