Altılı Masa'da 'vekil pazarlığı' krizi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla dağılma noktasına gelen, sonradan geri dönmesiyle krizi aşan Altılı Masa'da bu defa küçük partilerin büyük talepleri kriz çıkardı.

Kulislerde adaylığını kesinleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'ye 2, Saadet Partisine 3, Gelecek Partisine 3, DEVA Partisine 3 milletvekilliği vermeyi planladığı ancak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 20 milletvekilliğinde ısrar ettiği konuşuluyor. Babacan'ın, kendilerine daha önce 20 milletvekilliği sözü verilip, şimdi 3 milletvekilliği önerilmesinden rahatsız olduğu, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söylediği belirtiliyor.

Öte yandan ittifak içinde ittifak yapmayı planlayan Saadet, Deva ve Gelecek partileri arasında görüşme trafiğinin devam ediyor.