FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetö/ PYD mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmesinde rol aldığı tespit edilen 14 kişi yakın takibe alındı.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler devam ediyor.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 5'i kamu personeli 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı, zanlılardan 10'u yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ içerisinde yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve bu şekilde hiyerarşiye dahil olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 5'i kamu personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.