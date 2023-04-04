İnce: Kılıçdaroğlu 'Ziyaret ettim' demek için gelmişti

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk'te ekranlara gelen ve Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına konuk oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin perde arkasını anlatan Muharrem İnce, çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTU?

Kılıçdaroğlu ziyarete geldiğinde ittifaklar bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Ziyaret, nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Ziyaret ettim' demek içindi. Depremi konuştuk. O yaşadıklarını anlattı, seçim güvenliğini konuştuk. CHP anılarını konuştuk. Kapıda yolcu ederken 'Hoş geldiniz, güle güle' dedim. Yanlış anlayanlar oldu. Tepki olarak öyle bir hareket yapmam. Kılıçdaroğlu giderken Halil İbrahim sofrasından bahsetti. Odamda konuşurken onu da söylemedi. Halil İbrahim sofrasına odada davet edilmedik, basının önünde davet edildik. Dostlar alışverişte görsün ziyaretiydi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi.

'BİZİM ÇEKİLMEMİZİ GEREKECEK BİR DURUM YOK ARTIK'

Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler. Erdoğan'a muhalefet edersen teröristsin, 6'lı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası.