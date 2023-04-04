Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü sınır dışı edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 10:40, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 10:42
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Mart'ta şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.A, M.A, A.S, O.A. ve S.M, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı,
İl Göç İdaresine götürülen A.K.İ, A.A.K. ve O.A.A. ise sınır dışı edildi.
DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında örgütün sözde istihbarat ve lojistik yapılanmasında yer aldıkları, silahlı faaliyette bulundukları, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri iddia edilen 8 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.