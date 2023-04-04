Adana merkezli 'Sarılar' suç örgütüne yönelik operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonda 102 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 10:42, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 10:43
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Sarılar' suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana emniyetimize, kahraman polislerimize tebrikler."