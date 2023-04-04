Türkiye'de depremle ilgili patent ve faydalı model başvuru sayısı 753 oldu

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Türkiye'de 1993 ve 2022 yılları arasında depremle ilgili patent ve faydalı model başvuru sayılarının toplamının 753 olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adres Patent ve Türkiye Patent Hareketi tarafından "Deprem Patentlerinin Globalden Ülkemize Son Durum Raporu" başlığında hazırlanan raporda, deprem alanındaki buluşların Türkiye'deki karnesi ortaya konuldu.

Araştırmada, deprem öncesi alarm sistemleri, deprem için binalar ve eşyalarda yapılan geliştirmeler, deprem sonrası enkaz arama kurtarma, deprem izolatörleri alanlarında çalışmalar yapıldı. Çalışmada, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerinden yararlanıldı.

- "Depremden en çok etkilenen ülkelerin bu alanda yaptığı patent başvuru sayısının diğer ülkelere göre daha yüksek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adres Patent Genel Müdürü Akbulut, Türkiye'de 1993 ve 2022 yılları arasında depremle ilgili patent ve faydalı model başvuru sayılarının toplamının 753 olduğunu belirterek, "Fay hatlarının dağılımını incelediğimizde ülkemizin deprem bölgesi olduğunu görüyoruz. Geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve ekosisteme kazandırılması olası depremlere karşı alınacak önemlerin de artmasında kritik bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Akbulut, söz konusu dönemde globalde yapılan araştırmada, patent sınıfları özelinde deprem ile ilgili GSM ve teknoloji patentlerinin 8 bin 33'ü bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu rakam deprem öncesi alarm sistemlerinde 1.378. Deprem için binalar ve eşyalarda yapılan geliştirmeler ilgili yapılan patent başvurusu sayısı 15 bin 916. Deprem sonrası enkaz arama kurtarma alanında 3 bin 826, deprem izolatörleri konusunda da 5 bin 890 patent başvurusu yapılmış vaziyette. Deprem ile ilgili dünyada yapılan patent başvurularına bakıldığında, Japonya ve ABD gibi ülkeler başta olmak üzere depremden en çok etkilenen ülkelerin bu alanda yaptığı patent başvuru sayısının diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu görülüyor."