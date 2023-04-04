MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 12:58, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 13:06
Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.
Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.