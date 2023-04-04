Sivil memurlar özel hizmet tazminatlarının artırılmasını istedi

Baytemir, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) hazırlanıp Meclis'e gönderilen torba yasada, bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarındaki sivil memurlarla ilgili hiçbir ifadenin bulunmadığını belirtti.

Sivil memurların özlük haklarıyla ilgili yaptıkları girişimlere ve yürüttükleri mücadeleye dikkati çeken Baytemir, şunları kaydetti:

"Sendika olarak, özel hizmet tazminatının artırılması veya zam ve tazminatlara ilişkin yayımlanan ödeme kararnamesine 'sivil memurlar' ibaresinin eklenmesi veya göstergelerin yükseltilmesini talep ediyoruz. Bu taleplerimizin Meclis kapanmadan önce çıkarılacak bir torba yasa içinde yer almasını istiyoruz."