Sakarya'da oluşan obrukta teknik inceleme yapıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde oluşan obruğun, yer altı suyu oynamaları sonucu gelişen mağara tavanlarının çökmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Kocaali Belediyesinin davetlisi olarak geçen hafta Gümüşoluk Mahallesi'nde oluşan obruğu incelemek üzere bölgeye gelen paleosismolog Ramazan Demirtaş, obruklarla ilgili teknik inceleme yaptı.

İncelemelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Demirtaş, mezarlık alanında 5 metre çapında ve 6 metre derinlikte bir çökme olduğunu söyledi.

Demirtaş, obruk ve bir vadi boyunca 15-20 metre çaplı eski çökmelerin oluşum mekanizmasının büyük çoğunluğunun, yer altı oynamaları sonucu gelişen mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan dolin (kapalı veya yarı açık çukur) ve uvala (dolin çukurlarının birleştiği karstik oluşum) türü çökmeler olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Bölgenin antik bir yer olabileceğini ve burada yer altı mağaralarının olduğunu dile getiren Demirtaş, "Bunların altında oda mezarlar, tüneller ve höyükler var. İnceleme yaptığımız bölgede muhtemelen bir mağara benzeri bir şey var. Uydu görüntülerinden inceleme yaptığımız zaman bu arazinin 1,5 kilometrelik hat boyunca özellikle kuzey tarafında volkanik birimler, güney tarafında ise kil ve kum taşı dediğimiz üst kretase bölgeler var." diye konuştu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde doğal dolin ve uvalaların olduğuna işaret eden Demirtaş, "Korkulacak bir şey yok çünkü bunların daha eskilerini gördük. Bunlar son yüzyıl içerisinde değil, son 2 ya da 3 bin yılın oluşumu olabilir." dedi.

- "Bölgede arkeolojik çalışmalar başlayacak"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, bölgede arkeolojik çalışmaların başlayacağını dile getirdi.

Bölgede, mezar taşlarından ya da diğer tarihi kalıntılardan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün tespit ve değerlendirmeleri olduğunu aktaran Acar, "Ramazan Demirtaş hocamızın tespitleriyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzle irtibata geçerek, bölgenin arkeolojik kalıntılarını bulup bunların tespitine dönük bir çalışmanın içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Gümüşoluk Mahallesi Muhtarı Bilal Hazar ise endişelerinin giderildiğini belirterek, "Daha da büyüyeceğini düşündük. İncelemeler sonucu korkulacak bir şeyin olmadığı, daha önceden de obrukların oluştuğu, insanlarımızın tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığı bilgisini aldık." diye konuştu.