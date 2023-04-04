Şırnak'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü
Şırnak'ın Uludere ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 12:18, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 12:19
Hüsamettin Hamarat yönetimindeki 72 AAZ 220 plakalı tır, Şırnak-Uludere yolunun 3. kilometresinde Abdulkerim Ürün'ün kullandığı 06 COU 51 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Esmer Ürün ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.