'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' deprem bölgesinde başladı

6 şubat tarihinde 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi derinden etkileyen deprem sonrası Kültür Sanat Muhabirleri Derneği deprem bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl, dördüncüsü düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" projesi deprem bölgesinde gerçekleşti.

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler depremi hasarsız atlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan eserler, sarsıntıları hasarsız atlattı. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müzede personel anlamında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Bu durumun sevindirici bir olduğunu ifade eden Çomak, şöyle konuştu:

"Depremin ilk anından itibaren kameralar aracılığıyla yaptığımız incelemede herhangi bir eserimizin zarar görmediğini tespit ettik. Ama sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdürlüğümüzün personeliyle tek tek incelemelerimizi yaptık ve bu yaptığımız incelemelerde de herhangi bir eserimizde, binanın yapısal durumunda, eser ve teşhir tanzimlerinde hiçbir şekilde hasar oluşmadığını gördük."

Zeugma Müzesi'nin dışında kentteki diğer müzelerde de hasar olmadığını belirlediklerini aktaran Çomak, şunları kaydetti:

"Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen yetkililer de binamızın yapısal anlamdaki taşıyıcı kolonlar, kirişler, binanın diğer mekanlarıyla ilgili incelemelerini yaptı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını, kullanılabilir bir vaziyette olduğunu da söyleyince içimiz rahatladı.

İkinci depremden sonra da bir eser kaybına rastlamadığımızı tespit ettik. Bunlar çok önemli konulardı ilk etapta. Mozaiklerimiz ve mozaiklerimizin aralardaki derz olarak tamamlanan yerlerde dahi çatlamalar olmadı. Yani bir tane mozaik taşımız dahi dağılmadı. Bu konuda gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda ziyaretçileri tekrar ağırlamaya başlayacağımızı ümit ediyoruz.

Gazetecilerin Gaziantep ve Malatya ziyaretine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir eşlik etti.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da zarar görmüş yapıları inceleyen gazeteciler Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi'ni, Malatya'da ise Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasını ziyaret etti. Gazeteciler Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Kalyon Konteyner Kent'te ve Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesine kurulan konteynerkentte depremden etkilenen vatandaşlarla iftar yaptı. Kukla sanatçısı Şafak Poyrazoğlu ise çocuklar için özel kukla gösterisi düzenledi.

'Depremden etkilenen vatandaşlarımıza müzemiz ev sahipiliği yaptı'

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde inceleme yapan gazetecilere eşlik eden müze müdürü Özgür Çomak müzenin depremden çok az etkilendiğini belirtti. Çomak "Bina sallandı ama çok zarar görmedik. Müze o kadar sağlam ki; depremden etkilenen vatandaşlar buraya geldi. Sıcak suyumuz ilk günden beri vardı elektriğimiz hiç kesilmedi. İlk gün buraya sıcak çorba, makarna ve su geldi. Bakanlığımız bu müzeyi yaparken doğal afetleri de düşünmüş... Biz de afet acil eylem planlarımızı devreye soktuk." diye konuştu.

Gaziantep'in bir gastronomi şehri olduğunu belirten Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ise " Gaziantep, Türkiye'de ekonomi, ticaret, tarım ve özellikle gastronominin nabzının attığı bir kenttir" dedi. Öztürk Zeugma Mozaik Müzesi'nin bayramdan sonra açılacağını ve müzenin ziyaretçilerle dolacağını ifade etti.

Müzenin en etkileyici eseri Çingene Kızı Mozaiği

Gazeteciler müzenin ün kazanmasında önemli rol oynayan Çingene Kızı Mozaiğini de yerinde inceledi. Çingene Kızı Mozaiği hakkında konuşan müze yetkilileri "Tüm dünya Zeugma Mozaik Müzesi'nden bu portre ile haberdar oldu, müze bundan sonra daha popüler hale geldi. Burada terapi oluyor çıkıyorsunuz. Burası müzenin terapi odası gibi." açıklamalarında bulundu.

Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştuktan sonra Malatya'ya geçen gazetecilerin buradaki ilk durağı ise Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü oldu.

Binalarını depremin ilk anından itibaren depremzedeler için açtıklarını ifade eden Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak deprem anından itibaren buradaydık. Müdürlüğümüzün binası depremzedelerin sığınabilecekleri bir yer haline getirildi. Ailelerimizi burada misafir ettik. Bakanlığımız, Teknokent'te kurulan konteynerkentlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte iftar çadırları açarak aileleri iftar sofrasında buluşturuyor. Ayrıca depremden etkilenen bölge insanımızın bir nebze olsun deprem psikolojisini atlatabilmesi için iftarın ardından Kültür-Sanat etkinlikleri düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

'Bu şehirlerimiz yeniden ayağa kalkacak'

İç turizmin hareketlenmesini istediklerini söyleyen ve yaptıkları tanıtımın turizme katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Medya Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, programın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle desteklerinden dolayı Kültür Sanat dostu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkılan tarihi yapıları en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak üzere harekete geçtiğini de bizzat yerinde gözlemledik. Öyle görünüyor ki; şehirlerimiz bu depremden eskisinden daha güçlü olarak çıkacak. Geçici konutların bulunduğu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açmış olduğu çadırlarda her gün iftar sofraları insanların birbirine tutunmasına ve iftar sonrası sanatsal etkinlerde deprem psikolojisinden biraz olsun uzaklaşmasına vesile oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.