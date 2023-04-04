Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 13:18, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 13:19
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 11.54'te meydana gelen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) April 4, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Döşemealtı (Antalya)
Tarih:2023-04-04
Saat:11:54:52 TSİ
Enlem:37.225 N
Boylam:30.478 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/aCRjvBOAsE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi