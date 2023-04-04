Ramazanı deprem bölgesinde geçiren şarkıcı Sinan Akçıl'ı afetzedelerin metanetli duruşu etkiliyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için Hatay'da bulunan şarkıcı Sinan Akçıl, afetzedelerle bir araya geliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "GSB Hep Yanında" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Akçıl, Gaziantep ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin ardından İskenderun'a geldi.

Akçıl, ziyaret ettiği Sakarya Mahallesi'ndeki çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Çocuklara oyuncak dağıtıp, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren şarkıcı, çadır kentte görevli ekiplerle görüştü.

- "Çadır kentte yaptığınız bir iftarla moral oluyorsunuz"

Sinan Akçıl, AA muhabirine, ziyaret ettiği barınma alanlarında inanılmaz insanlarla tanıştığını söyledi.

Bakanlığın kurduğu "Gönül Mutfağı" ekiplerinin vatandaşlara yönelik iftar programına katıldığını aktaran Akçıl, "Her şeylerini bırakıp gelmişler, kazanlarca yemek yapıyorlar. Onlarla yemek yapıp dağıttık. Bu çok etkileyici bir şey." dedi.

Sanat ve spor dünyasının deprem bölgesinde olmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Akçıl, şöyle konuştu:

"Sanatçıların, sporcuların ilk günlerde gelip yaptıkları yardımları tabii ki tebrik ederim ama herkesi özellikle bu kutsal ayda, ramazanda tekrar bölgeye davet ediyorum. Çadır kentte yaptığınız bir iftarla moral oluyorsunuz. O yüzden hepsiyle bir arada olmaktan çok mutluyum. Ramazan boyunca afetten etkilenen 11 ili ziyaret etmeyi sürdüreceğim. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bana bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum çünkü ülkemizin tekrardan bir Kurtuluş Savaşı'nda olduğunu, mücadeleyi bu bölgede hissedebiliyorum."

- "Bugünleri hep beraber atlatacağız"

Akçıl, ziyaretlerin kendisine maneviyat ve mutluluk verdiğini belirterek, "Allah hepimizin yardımcısı olsun, bugünleri hep beraber atlatacağız. İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey, çok zor durumda olsalar bile 'Allah devletimizden razı olsun' cümlesidir. Bu beni çok etkiliyor. 'Canımız, vatanımız sağsa gerisi önemli değil, hallederiz' şeklinde konuşuyorlar. Çok zengin insanların çadırda iftar yaptıklarını gördüm. Yine de şikayet etmiyorlar ve devlete inanmaya, güvenmeye devam ediyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.