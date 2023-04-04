Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 22 bin 145'i şehrine döndü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden şehrine dönenlerin sayısının 22 bin 145'e ulaştığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 15:02, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 16:13
Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimde normalleşme adımlarımızla afet bölgesinde evlatlarımız okullarıyla buluşuyor. Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerimizden şehrine dönenlerin sayısı, 22 bin 145'e ulaştı." ifadesini kullandı.
Paylaşımda ayrıca, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerinden oluşan bir video da yer aldı.
Eğitimde normalleşme adımlarımızla afet bölgesinde evlatlarımız okullarıyla buluşuyor.Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) April 4, 2023
Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerimizden şehrine dönenlerin sayısı, 22 bin 145'e ulaştı. pic.twitter.com/2F3im1ve8g