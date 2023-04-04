Gazeteci Şaban Arslan gazete binasında kalp krizi geçirdi, vefat etti
Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü 56 yaşındaki Şaban Arslan, dün akşam gazete binasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 16:09, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 16:09
Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Arslan için ilk tören Sabah gazetesinde yapıldı. Daha sonra Samsun'a gönderilen Şaban Arslan'ın naaşı, 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
2009 yılında Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü görevine getirilen Arslan, daha sonra da Haber Koordinatörlüğü görevini yürütmüştü. Son olarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü görevini yürüten 56 yaşındaki Arslan evli ve 2 çocuk babasıydı.