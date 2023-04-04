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'Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi' iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, 2-3 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 16:13, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 16:14
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'Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi' iddiası yalanlandı

Bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Bir fotoğrafla eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye ayakkabı ile girdiğinin iddia edildiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Taramalar neticesinde, fotoğrafın 2 Eylül 2018'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nin açılış töreni esnasında çekildiği tespit edilmiştir. Dar açıyla kesilerek manipüle edilen fotoğrafın geniş açılı orijinal hali incelendiğinde, fotoğrafın cami içi değil, dışında çekildiği açıkça görülmektedir."

Bir diğer fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ayakkabıyla camiye girdiğinin ileri sürüldüğü belirtilen bültende, "Eski ABD Başkanı Obama 7 Nisan 2009 tarihinde, Ayasofya (2009'da müzedir) ve Sultanahmet Camisi'ni gezmiş, Obama'ya o tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan eşlik etmiştir. Erdoğan ile Obama ayakkabılarını çıkardıktan sonra Sultanahmet Camisi'ne girmiştir. Ziyaretle ilgili tüm görüntüler, iddiaları çürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bültende, başka bir görsel manipülasyonun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile camide ayakkabıyla namaz kıldığı iddiasıyla servis edildiği belirtilerek, iddiaya konu görselle ilgili taramalarda, fotoğrafın 6 Temmuz 2016'da Mescid-i Haram'da çekildiği, Erdoğan'ın fotoğrafa fotomontaj yoluyla eklendiğinin tespit edildiği vurgulandı.

- "Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor" iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor" iddiasıyla ilgili de şunlar kaydedildi:

"Sınırlarımızda halihazırda herhangi bir göç dalgası söz konusu değildir. Hudutlarımız kamera, termal kamera, radar, dürbün, İHA, foto kapan ve diğer elektronik sistemler ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak en yoğun tedbirlerle gece gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Sosyal medyada 'mülteci akını' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi yoktur."

Hudutların Mehmetçik tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz olarak korunduğu vurgulanan bültende, öncelikle Suriye hududunda başlatılan sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmalarının, müteakiben İran ve Irak hudutlarını da kapsayacak şekilde güncel ihtiyaçlara uygun ve modern olarak geliştirildiği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sınır güvenliği için aldığı tedbirlerle caydırma, görme, bulma ve engelleme vazifesini üstlendiği belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

"İran üzerinden Türkiye'ye gelebilecek muhtemel göç dalgasına yönelik, birçok önlem alınmaktadır. Hudutlarımız, keşif ve gözetleme vasıtaları (kamera, termal kamera, radar, dürbün, İHA, foto kapan ve diğer elektronik sistemler) ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir.

Hudut hattı boyunca elektro-optik kule, modüler beton duvar, yüksek güvenlikli tel çit inşaatları devam etmektedir. İHA/ SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Hudut emniyetine yönelik üç kademeyi esas alan bir emniyet sistemi oluşturularak; 1'inci Kademede hudut birliklerince gözetleme, kontrol, pusu ve devriye, 2'nci Kademede komando unsurları ile geri bölgede geçişi engelleyecek şekilde hareketli pusu ve devriye, 3'üncü Kademede ise kolluk kuvvetleri ile koordineli olarak yasa dışı geçiş yapan şahısların yakalanması ve sınır dışı edilmesi faaliyetleri icra edilmektedir.

Modüler Beton Duvar (479 km planlı) yapımı ve düzensiz göçmenlerin kullanabileceği güzergahlara hendek kazma faaliyetleri (376 km planlı) büyük oranda tamamlanmış olmakla birlikte halen sürdürülmektedir. MSB, hudut hattının gerisinde ise Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca İran hudut makamları ile aylık görüşmeler yapılmaktadır."

- ÖSYM'nin ramazan sebebiyle adaylara verdiği sete şeker koymadığı iddiası

Bültende, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023- MSÜ) ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "ÖSYM, ramazan olduğu için sınava giren adaylara verdiği setin içine şeker koymadı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. 2 Nisan Pazar düzenlenen sınavda adaylara verilen setlerde şeker bulunmamasının nedeninin ramazan ayı olmadığı vurgulanan bültende, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı hariç, 2019'dan bu yana adaylara verilen setlerde şeker bulunmamaktadır. Adaylara verilen sette kalem, silgi, açacak ve peçete bulunmaktadır." açıklaması yer aldı.

- İstanbul'da bir gencin Suriye uyruklu bir adamı öldürdüğü iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "İstanbul'da bir Türk vatandaşı, Suriye uyruklu bir adamı bıçakla öldürdü' iddiası doğru değildir." bilgisi yer aldı.

Görüntülerdeki olayın Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçen şubat ayında yaşandığı belirtilen bültende, olayın hapisten yeni çıktığı tespit edilen T.E. ile uyuşturucu ve diğer suçlardan olmak üzere çeşitli sabıkaları bulunduğu öğrenilen A.Y. arasında meydana geldiği aktarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli T.E'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldığı bildirilen bültende, T.E'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Yaralanan A.Y'nin ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtilen bültende, olaya karışan şahısların Suriye uyruklu olmadığı vurgulandı.

- Togg plakasına ilişkin iddialar

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildiği hatırlatılan bültende, şunlar kaydedildi:

"Teslim edilen '34 EE 2071' plakalı aracın hasar kaydı sorgulamasında, plakanın daha önce başka bir araçta kullanıldığı ve bazı kazalarının da olduğu görülmüştür. Bahse konu araç, en son 2019 yılında kullanılmış ve sonrasında '34 EE 2071' plakası boşa çıkmıştır. Plakanın Emine Erdoğan'a teslim edilen Togg'a tescilinin ardından ilk yapılan hasar kayıt sorgulamalarında önce eski arabanın kaydının görünmesi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarının tedrici olarak düzenlenmesiyle ilgilidir. Güncel yapılan hasar kayıt sorgulamalarında '34 EE 2071' plakanın Togg T10X aracına kayıtlı olduğu ve 30 Mart 2023 trafiğe çıkış tarihli olduğu görülmektedir."

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