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Bakan Kirişci: Her üreten mutlaka desteğini alacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım desteklemelerinde yeni bir modele geçildiğini, her üretenin mutlaka desteğini alacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 16:36, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 16:37
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Bakan Kirişci: Her üreten mutlaka desteğini alacak

Bakan Kirişci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Pembe Çizmeler Projesi Kapanış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kadın ve üretim kelimelerinin birlikte çok büyük anlam taşıdığını söyledi.

Cennetin anaların ayaklarının altında olduğuna inanan bir anlayıştan geldiklerini hatırlatan Kirişci, kadın teknik personel ve çiftçilere eğitim verilmesini içeren projenin kapanış toplantısına pembe fular ve çizmeleriyle katılan kadınların saygıyı hak ettiğini kaydetti.

Bakan Kirişci, bölgede yerel yönetimlerin işbirliğiyle yürütülen çalışmaların geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.

- Denizli'deki çalışmalar

Bakanlığı süresince Denizli'ye çeşitli projeler için geldiğini ve kentteki çalışmaları çok önemsediğini dile getiren Bakan Kirişci, hem tarım hem de orman varlığı konusunda şehrin vazgeçilmez unsurlar içerdiğini belirtti.

Kirişci, AK Parti iktidarı döneminde Denizli'ye her yıl ortalama 1,1 milyar liralık destek verildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"20 yıllık dönemde 20,8 milyar liralık bir destek sağlamış olduk. Ama Denizli bunun çok daha fazlasını üreterek bu ülkenin insanlarını ve bu ülkenin insanları da yetmez, ihracatla, yurt dışında bu ürünleri tüketenleri doyurmuş bir şehrimizdir. Bundan dolayı inşallah Denizli'mize tarımla ilgili bitkisel üretim, hayvansal üretim ve orman konularında desteklerimiz artarak devam edecek. Su konusu Türkiye için önemli olduğu kadar Denizli'miz için de önemli. Suyun sınırsız olmadığını mutlaka bilmemiz gerekiyor."

Barajlardaki son durumun 2021 yılındaki gibi bir kuraklığa işaret ettiğini aktaran Kirişci, Denizli'de halen yüzde 10'larda olan basınçlı sulamayı daha yüksek oranlara çıkaracaklarını söyledi

- Planlamaya yönelik düzenlemeler

Bakan Kirişci, Türkiye'de planlı üretime yönelik yapılan değişikliklerin TBMM'den geçtiğini ifade ederek, gelişigüzel değil planlı bir üretim için çalıştıklarını belirtti.

Başarılı çalışmaları sayesinde tarım sektörünü hiç olmadığı kadar gündeme getireceklerini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Planlı üretim, devamında bunu tahkim edecek olan sözleşmeli üretim bu kanunun olmazsa olmazıdır değerli kardeşlerim. Şimdi bir yeni sistem getiriyoruz. Diyoruz ki; 'ey üretici kardeşim senin üretmiş olduğun alanların koordinatlarının belirlenmiş olması bizim desteklemelerimiz için yeter de artar.' Her üreten mutlaka desteğini alacak."

- Sütün önemine vurgu

Bakan Kirişci, Türkiye'nin tarımıyla sadece 85 milyonu değil 30 milyar dolarlık ihracatıyla dünyayı da doyurduğunu belirterek, "85 milyonu değil, aynı zamanda 52 milyon turisti de doyuran bir Türkiye var. Benim çocukluk yıllarımda anamızın hazırlayıp sofraya koyduklarıyla bugünkü sofra menüsü bir değil. Artık öyle meyveler tüketir olduk ki o meyvelere de ad bulmakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla bu, bu ülkenin zenginliğidir, bu ülkenin refah seviyesinin yükselmesidir." dedi.

Sütün kendileri için "olmazsa olmaz" niteliği taşıdığını ifade eden Kirişci, süte özel ihtimam göstermek gerektiğini söyledi.

Bakan Kirişci, sütte en ufak bir bozulma veya hijyenle ilgili bir problemin olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu noktada eğitim çok çok önemlidir. Bu sütün de en üst düzeyde alınabilmesi için yem rasyonu da çok önemlidir. Bu iki konu bu projede birleştirilmiş ve proje başarıyla yürütülmüş, siz değerli kardeşlerimizin her birine bu proje vesilesiyle sütte hijyen ve yemde rasyon hazırlama işlemleri öğretilmiştir. Bakanlık olarak bir mottomuz var, bir sloganımız var, 'sen üret yeter' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kirişci, proje sayesinde sütte hem kalitenin hem de verimin yükseleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kadın üreticiler, Bakan Kirişci'nin verdiği pembe çizmeleri giydi.

Bakan Kirişci, kurulan stantları gezdi, Acıpayam ilçesi Ovayurt Mahalle Muhtarı Onur Karakuş'un getirdiği kuzu ve oğlağı sevdi, fotoğraf çektirdi.

Programa katılan kadın üreticiler pembe şal taktı.

Programa Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Ahmet Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan Bakan Kirişci, toplantı öncesinde Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen brifing toplantısına başkanlık ederek ilgililerden Denizli'ye dair bilgiler aldı.

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