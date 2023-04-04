Vatandaşlarla bekçiler arasında kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı

Polatlı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde bekçiler ve vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada 1 polis ve 3 bekçi yaralanırken 6 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.