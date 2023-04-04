Vatandaşlarla bekçiler arasında kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bekçiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1 polis ve 3 bekçi yaralandı. 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 17:07, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 18:03
Polatlı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde bekçiler ve vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada 1 polis ve 3 bekçi yaralanırken 6 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.