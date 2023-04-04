Kötü sürücüye, kötü haber: 3 katına çıkıyor

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, hasar durumunda prim oranları artırılırken, hasarsızlık prim oranlarında da indirime gidildi. Çok kaza yapan, başka bir ifade ile kötü sürücülerin trafik sigortası prim tutarları yüzde 200'e kadar artırılabilecek. Ayrıca elektrikli araçlara yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilmesi de hükme bağlandı.

15 Nisan 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte, hasar ve hasarsızlık durumuna göre 7 olan basamak sayısı 9'a yükseltildi. Listeye 8. Ve 0. Basamaklar ilave edildi.

En az 5 yıl 7. Basamakta bulunan ve sigorta sözleşme sürecinde tazminat ödemesi yapılmayan kişiler 8. Basamağa yükseltilecek.

Çok kaza yapan çok prim ödeyecek



Hasar sayısına bağlı olarak kademeli sistemde en alt basamakta yer alan sürücülerin prim maliyetleri çok yüksek oranda artırıldı.

Sigorta primi, 1 kazası olan sürücüler için yüzde 10, 2 kazası olanlar için yüzde 45, 3 kazası olanlar için yüzde 90, 4 kazası olanlar için yüzde 135 olarak artırılmaya devam edecek. Tabloya eklenen yeni bir basamakla kaza sayısı 4'ten fazla olan sürücüler için sigorta prim oranının yüzde 200 artırılması hükme bağlandı. Türkiye'de bu kapsamda 6-7 bin sürücünün bulunduğu ifade ediliyor.

Hasarsızlık indirimlerinde ise faydalanılabilen indirim oranları 2 puan azaltıldı. Yani ilk yıl yüzde 10 olan hasarsızlık indirimi yüzde 5'e, ikinci yıl yüzde 22 olan hasarsızlık indirimi yüzde 20'ye, üçüncü yıl yüzde 42 olan hasarsızlık indirimi ise yüzde 40'a indirildi. Buna karşılık listeye eklenen yeni bir basamakla 5 yıl tazminat ödemesi almayan sürücüler için yüzde 50'ye kadar indirim hakkı getirildi.

Yönetmeliğe göre hasar karşılığında prim artırımı ve hasarsızlık durumunda prim indirim oranları sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirleniyor.

Sigorta poliçelerinin azami prim tutarlarının aylık artış oranları 2023 yılı Mayıs ayından itibaren bir önceki ay prim tutarı üzerinden en fazla yüzde 2 oranında artırılabilecek.

Sonlandırılan sigorta poliçesinde, sigorta şirketine tahakkuk eden asgari prim tutarı 40 liradan 250 liraya yükseldi. Bu paradan acente komisyonu ise 32 liradan 200 liraya çıkarıldı.

Hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20'ye kadar indirim yapılabilecek.