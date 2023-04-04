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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Putin'e teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle güvenlik endişesi duyan Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına yol açtığı için teşekkür etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 17:41, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 17:43
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Putin'e teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Blinken konuşmasında, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi ve bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle olduğunu söyledi. Blinken, "Birazdan Finlandiya'yı NATO'ya, masadaki koltuğuna davet edeceğiz. Bunun belki de Sayın Putin'e teşekkür edebileceğimiz tek şey olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü o burada bir kez daha Rusya'nın saldırganlığıyla engellemek istediğini iddia ettiği bir şeyi hızlandırdı ve birçok ülkenin kendi savunmalarını korumak ve ileriye dönük muhtemel Rus saldırganlığını caydırabileceklerinden emin olmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğine inanmasına yol açtı" ifadelerini kullandı. Blinken ayrıca, "ABD ile Avrupa arasında son 30 yılda gördüğüm en büyük yakınlaşmayı gördük" diyerek bugünün gerçekten tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

"Rusya ile Çin'in birbirine giderek yakınlaştığı bir dünyada Asya-Pasifik'teki ortaklarımızla birlikte duruş sergilememiz önemli"

Stoltenberg ise, "Dışişleri Bakanları ile toplantımız olacak ve çok farklı ve önemli konuları ele alacağız. Tabi ki gündemin başında Ukrayna var. NATO-Ukrayna Komisyonu'nda Bakan Dmitro Kuleba ile görüşeceğiz ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği kararlı güçlü destek için teşekkür edeceğiz. Ukrayna'ya desteğimizi nasıl sürdüreceğimizi ve nasıl artıracağımızı ele alacağız. Asya-Pasifik ortaklarımızla da görüşeceğiz ve bu, güvenliğin bölgesel olmadığını, küresel olduğunu gösteriyor. Rusya ile Çin'in birbirine giderek yakınlaştığı bir dünyada NATO müttefikleri olarak ve aynı zamanda Asya-Pasifik'teki Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'deki ortaklarımızla birlikte duruş sergilememiz daha da önemlidir" diye konuştu. NATO ülkelerinin ittifakın savunmasına yeterince yatırım yapmalarının yollarını da görüşeceklerini belirten Stoltenberg, "Müttefiklerimizin savunma için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sini ayırma hedefini tavan olarak değil, hepimizin karşılaması gereken asgari bir taban olarak kabul etme konusunda daha iddialı bir taahhüt üzerinde anlaşmalarını beklediğimiz Vilnius'taki NATO zirvesi için hazırlıklara başlayacağız" dedi.

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