Liseli Büşra'nın öldüğü kazada tahliye edilen 2 kişi yeniden tutuklandı

Aralık ayında Çatalağzı beldesinde Fikret B. idaresindeki 67 AT 873 plakalı midibüs Çatalağzı beldesinde 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 18 öğrenci yaralanırken, 15 yaşındaki Büşra Akın hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede stent takılan sürücü Fikret B., yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Sürücü Fikret B. hakkında, sevk edildiği adli makamlarca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan tutuklama kararı verildi. Kararı duygunca baygınlık geçiren sürücü, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fikret B., buradaki tedavisinin ardından cezaevine gönderildi. Araç sahibi olduğu tespit edilen Ramazan A. da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ramazan A.'nın babası Müslüm A.'nın da tutuksuz yargılandığı olayda Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma öncesi Fikret B. ve araç sahibi Ramazan A.'yı tahliye etti. Yapılan itirazların ardından dosyayı inceleyen 2. Ağır Ceza Mahkemesi Fikret B. ve Ramazan A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Üç şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilirken sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.