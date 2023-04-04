Bakan Yanık: Kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat arttı

Bakan Yanık, Kayseri'nin Develi ilçesinde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "önce insan" ilkesi doğrultusunda politikalar geliştirildiğini söyledi.

Yanık, geliştirdikleri hak temelli politikalarla engelli vatandaşların toplumsal hayatın her alanında, diğer bireylerle eşit şekilde yer almalarını sağladıklarını belirtti.

Engellilerin hakları konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yanık, "Son dönemde sağlıktan eğitime, istihdamdan siyasete kadar, adalete erişimden engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını destekleyecek temelli hizmetlerin geliştirilmesine birçok çalışmaya imza attık. Engelli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılmalarına yönelik önemli gelişmeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

Her alanda engelli bireylerin haklarını gözetmek, hayat standartlarını yükseltmek için çabaladıklarını vurgulayan Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"2012'de kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Merkezi sınav sistemi E-KPSS'yi başlattık. 2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artarak 65 bin 662'ye ulaştı. Engellilerimize evde bakım hizmetini ilk kez 2006 yılında başladık. Bugüne kadar ağır engellisine bakım veren yakınlarına 89 milyar liranın üzerinde evde bakım ödemesi gerçekleştirdik. Otizm spektrum bozukluğu, nöro gelişimsel bir bozukluk olup, dünyada ve Türkiye'de giderek artan yaygınlaşma oranları sebebiyle özel dikkat göstermemiz gereken bir alan olarak karşımızda duruyor. Bu gelişmeler sebebiyle hükümet politikamız gereği her engel grubunun sorunlarını özel olarak çalışma gayretiyle otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Birinci otizm eylem planıyla hayata geçirilen otizm tarama ve takip programıyla artık çocuklarımızın erken tanı almasını ve dolayısıyla erken eğitime erişebilmesini sağlamaya başladık. Otizmin bireylerin önündeki bir engel olmaktan çıkarmak ve hayatlarını kolaylaştıracak olanakları sağlamak devlet kurumları olarak bizim öncelikli görevlerimiz aslında yer alıyor. Ancak farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp onları sosyal hayata kazandırmak ise hem devletin hem toplumdaki tüm bireylerin görevidir. Bakanlık olarak otizm konusunda eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza hız verdik ve toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulmasında çok önemli aşamalar kaydettik."

Yanık, otizm bozukluğu olan çocuklara, toplumsal yaşam becerileri kazandırmak ve ailelerine destek olmak amacıyla 81 il müdürlüğü bünyesinde eğitimlere hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi.

Otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlayan, üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmaları için çalışan, erişilebilir ve bireyin farklılığını gözeten gündüzlü hizmet merkezlerinin sayısını arttırmaya devam ettiklerini aktaran Yanık, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşıyarak 'Herkes için daha iyi bir hayat mümkün' anlayışıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı'nı ilan ettik. Planımızda, otizmli bireylerin kapsayıcılık anlayışı ile ayrımcılığa uğramadan erken tanı, erken müdahale, bakım, eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve aile desteği gibi hizmetlerin sunumunda kapasite artırıcı etkili politikaları belli başlı amaçlar olarak belirledik. STK, akademi ile iş birliği içerisinde tüm tarafların taleplerinin alındığı şeffaf bir süreçte hazırladığımız eylem planımız, etkili koordinasyon ve iş birliği ile otizm alanındaki ortak amaçlarımızı ve bu amaçlara ulaşmak için ortaya koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmek için kilit bir öneme sahiptir. İnanıyorum ki otizm spektrum bozukluğu konusunda tüm tarafların katkılarıyla belirlediğimiz yeni yol haritamız ile otizmli bireylerin haklarının korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlayacak 30 eylem alanına ilişkin 78 faaliyeti gerçekleştireceğiz."

Otizm alanında ihtisaslaşmış gerek gündüzlü gerekse yatılı hizmet verilen kuruluşların sayısını artıracaklarını anlatan Yanık, "Aydın, Antalya ve Mersin'den sonra Ankara'da açılışını yaptığımız Sincan Otizm Aktif Yaşam Merkezi'nin ardından bugün de 63 kapasite ile otizmli bireylere yatılı hizmet verecek olan Kayseri Develi Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi açılışını sizlerle birlikte yapmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Yanık, engelli bireylerin hayat standardının yükseltilmesi bakımından dünyada örnek bir ülke konumuna gelindiğini de vurguladı.

Bakan Yanık, konuşmasının ardından açılışı yapılan merkezde incelemede bulundu.