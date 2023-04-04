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Bakan Kurum: Vatandaşlarımıza ne söz verdiysek o sözlerimizi tutacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta depremzedelerle iftarda bir adaya geldi. Bakan Kurum, kalıcı konutlarla ilgili verdikleri sözleri tutacaklarını belirterek 20 yılda yaptıkları işlerin sözlerinin teminatı olduğunu söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 21:55, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 21:57
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Bakan Kurum: Vatandaşlarımıza ne söz verdiysek o sözlerimizi tutacağız

Sivas'ta temel atma ve anahtar teslim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ardından KYK Yurdunda depremzedelerle birlikte orucunu açtı. Burada konuşan Kurum, yaraların sarılacağından kimsenin şüphe duymamasını isteyerek, "İlk önce arama kurtarma çalışmalarımızı, ardından hızlıca barınma ihtiyaçlarımızı, geçici barınma hizmetlerimizi, iaşe hizmetlerimizi, yardım hizmetlerimizi eş zamanlı yürütmeye gayret gösterdik. Her şeyin en iyisini mi yaptık? Muhakkak eksiklerimiz var ama şunu iyi biliyoruz ki canımızla, dişimizle, devletimizin tüm imkanlarıyla birlikte sahadaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takibi, sayın bakanlarımızın, bizlerin, sizlerle birlikte sahada yapılması gerekenleri bir fiil gece gündüz takip ettik. Sizlerin acılarına ortak olmaya gayret gösterdik. Şunu net bilmenizi isterim ki dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir afet karşısında emin olun bu yapılanların beki yarısını bile bir çok ülke yapamaz. Öyle bir afet ki birbirine komşu 11 ilden bahsediyoruz. O yoldan gitmek zorundasınız, yardımı o yoldan götürmek zorundasınız, hava şartları elverişli olmalı. Tüm bunlara rağmen devletimiz emin olun askeriyle, polisiyle, AFAD'ıyla, jandarmasıyla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken her türlü yardımı yapmıştır, bundan sonraki süreçtede yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Teminat 20 yılda yapılanlar"

Bakan Kurum, nasıl yapacaksınız diye sorunlara cevaben ise şunları söyledi:

"Bu işlerin teminatı kim diye soranlar var, bu işleri nasıl yapacaksınız diye soranlar var. Onlara cevabımız bizim 20 yıldır yaptığımız işler. Vatandaşlarımıza ne söz verdiysek o sözlerimizi tutacağız. Artık afetin 55'i gününde 70 bin konutun 11 ilde sözleşmesini imzalayan bir Türkiye var. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 319 bin konuta başlayacağız. Öncelikle rezerv alanlarından başlayacağız. Rezerv alanlarda zemini sağlam, fay hattına uzak, sıvılaşma riski olmayan alanlarda inşaat sürecini başlatacağız ve ardından da şehrin merkezinde yapılabilecek doğru alanlarda konutlarımızı yapmaya gayret göstereceğiz."

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