Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin şu andaki tarafsız politikasına herkes imreniyor

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, UID'nin 32 ülkede gösterdiği faaliyetlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının temellerinin atılmasının 500'üncü yılını andıklarını, 500 yıllık diplomasi geleneğinin Türk milletinden güç aldığını ifade etti.

Deprem nedeniyle ramazanın hüzünlü geçtiğini, Türkiye'nin tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadığını hatırlatan Çavuşoğlu, devlet ve millet olarak yaraları en kısa sürede sarmak için çalıştıklarını, şimdiden 67 bin apartman ve köy evinin inşaatına başlandığını, daha kaliteli ve sağlam toplam 650 bin konutun vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Avrupa'dan çok önemli yardımlar gönderildiğini, bunların AFAD üzerinden vatandaşlara iletildiğini, ABD, Avrupa Birliği ve dünyanın her yerinden destek verildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "90 ülkeden 11 bin 320 arama kurtarma ekibi geldi. Tüm illerimize bunları dağıttık. Uluslararası toplumun bize desteği sadece afetin büyüklüğünden değil, aynı zamanda Türk milletine duyulan sevgi ve saygının da göstergesidir." dedi.

Dünyada krizlerin arttığını ve derinleştiğini ifade eden Çavuşoğlu, buna karşı iki refleks gördüklerini, bunlardan birinin Avrupa'da görüldüğü gibi "içe kapanma" olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, ikinci refleksin ise daha tehlikeli şekilde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olduğunu, Türk ve Müslüman karşıtlığının bazı Avrupa ülkelerinde görüldüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"Bunları engelleyin dediğimiz zaman 'Elimiz kolumuz bağlı, bu ifade özgürlüğüdür' diyorlar. Aynı soruyu soruyoruz. 'DEAŞ gelse buraya, terör propagandası yapsa ya da başka bir dine yönelik hakaretler olsa, ki bunu da kabul edemeyiz, bunu kabul eder misiniz' dediğimiz zaman işi başka yerlere atıyorlar. Maalesef bu konuda da bir çifte standart var ama kimse kusura bakmasın. Biz 'Bu, Nazizmin ayak sesleridir' diyoruz. Bu iş kitap yakmakla başlar. Kitap yakmak Nazizmin alametifarikasıdır. Önce kitapla başlarlar, sonra ibadethanelere saldırırlar. Arkasından da insanları toplama kamplarında yakarak sözde nihai çözüme ulaşırlar. Bu işler hep böyle başlamıştır. Biz buradan tüm sağduyulu insanlara, siyasetçilere ve toplumlara çağrıda bulunuyoruz. Bunun önüne hep beraber geçmemiz lazım. Bu yanlıştan dönmemiz lazım."

- "Türk dünyası yüzyılı için kolları sıvadık"

Ukrayna savaşında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getiren Çavuşoğlu, Türk devletlerini Türk Devletleri Teşkilatı altında Türkiye'nin birleştirdiğini, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla Türkiye'nin mücadele ettiğini, FETÖ'den PKK, El Kaide ve Boko Haram'a kadar tüm terör örgütleriyle Türkiye'nin mücadele ettiğini, Irak'ın bölünmesini, Suriye'de terör koridoru oluşturulmasını engellediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sıfır Atık Projesi yürüttüğünü, enerji politikası sayesinde sadece kendini garanti altına almadığını, dünyada enerji krizinin azalmasına Türkiye'nin katkı sağladığını, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Libya'da oldubittilere izin vermediğini ve hakça paylaşım arayışı içinde olunduğunu ve küresel sorunların çözümü için arabuluculuk yaptığını kaydetti.

Cumhuriyetin 100 yılının tamamladığını, son 20 yılda çok önemli işler başarıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Şimdi ikinci yüzyılı Türk dünyası yüzyılı yapmak için kolları sıvadık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, son 6 seçimdir yurt dışında yaşayan vatandaşların da oy kullanarak Türkiye'nin yönetilmesine katkı sağladığını hatırlatarak, bu sene diplomatik temsilciliklerin bulunmadığı 25 noktada daha sandık açılacağını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye asrının" olabilmesi için çok daha güçlü olmak gerektiğini, bugüne kadar elde edilen kazanımların gelecek seçimlerde kaybetme riskinin alınamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Maceracı ve sağduyudan yoksun politikalarla ülkemizi Allah korusun savaşın eşiğine getirme riskini alabilir miyiz? Şimdi diyorlar ki 'Biz Rusya'ya NATO üyesi olduğumuzu göstereceğiz, tarafsızlığı bozacağız.' Türkiye'nin şu andaki tarafsız politikasına herkes imreniyor. Cumhurbaşkanımızın çalışmasını herkes kıskanıyor ama görüyoruz konuşmaları. Biz bunları çöpe atacağız, taraf tutacağız diyor, savaşın içine gireceğiz diyor. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Türkiye'nin bu saygın konumunu kaybedemeyiz. Türkiye'yi savaşa sürükleyemeyiz."

- Büyükelçiliklere TOGG gönderilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TOGG ile fotoğrafının yayınlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Büyükelçiliklerimize de TOGG arabalarımızdan göndereceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimde destek verilmesini istedi.