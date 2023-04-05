Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak
Depremde etkilenen illerde mevcut milletvekillerinin büyük bölümünün değişmesine; Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te ise liste başlarına bakanların konulmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Ak Parti'de milletvekili listelerinin büyük bölümü tamamlandı. Bakanların seçim bölgeleri belirlendi.
BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK
Ak Parti'de listelerin yüzde 70'i tamamlandı. Kulislerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri'den, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa'dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ise İstanbul'dan liste başından aday gösterilecekleri konuşuluyor.
SOYLU KARADENİZ'DEN
Abdülhamit Gül'ün Diyarbakır'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın Karadeniz illerinden birinden liste başı yapılacağı ifade ediliyor. Depremin etkilediği illerde büyük değişim olacak. Buralarda liste başlarında bakanları görebiliriz değerlendirmesi yapılıyor. Bakan Özer'in Malatya'dan gösterileceği belirtiliyor.