Yargı alanındaki tedbirlere ilişkin CBK yayımlandı

5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan CBK şu şekildedir:

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 139

MADDE 1-120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(10) Bu madde hükmü;

a) Adıyaman il merkezi ile Çelikhan ve Samsat ilçeleri; Gaziantep ili Nurdağı ilçesi; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksün, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ile Doğanşehir ilçeleri,

b) 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri (a) bendinde belirtilen yerler olan gerçek ve tüzel kişiler,

c) 6/2/2023 tarihi itibarıyla (a) bendinde belirtilen yerlerde bürosu bulunan avukatlar, bakımından 1/5/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanmaya devam olunur."



MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

