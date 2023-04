Kasaplar da şikayetçi: Nereye gidiyoruz bilmiyoruz hala zam geliyor!

Son zamanlarda et fiyatlarındaki yükselişe kasaplar da anlam veremezken, vatandaş da artık TL bazında alıma döndü. Kasaplar, vatandaşın artık, "100 liralık, 200 liralık ver" diyerek kasap dükkanına girdiğini söyledi. Tavuk etine de bir haftada üç kere zam geldiğini belirten esnaf, yaşanan durumu, "Nereye gidiyoruz şu an bilmiyoruz, hala zam geliyor" diye özetliyor.

"AŞIRI BİR YÜKSELİŞ VAR, SATIŞIMIZ DÜŞTÜ"



Mart'ta en fazla fiyat artışı yüzde 19,90 ile dana etinde gerçekleşirken, kırmızı et başta olmak üzere et fiyatlarındaki "durdurulamaz artış" vatandaş kadar kasapların da tepkisine neden oluyor. TÜİK verilerine göre bile kırmızı et fiyatı üç ayda yüzde 60 artarken, yükselişe kasaplar da anlam veremiyor.

"Et fiyatları önümüzdeki günlerde daha çok yükselecek"

Aksaray'da kasaplık yapan Hakan Darılmaz, vatandaşın artık et alamadığını belirterek, "Bu, üretimin olmamasından kaynaklanan bir durum. Bizler üretim yapmadığımız sürece et fiyatları önümüzdeki günlerde daha çok yükselecek. İşin içinden çıkamıyoruz, bu sefer artık dursun. Bu et fiyatları yükseldikçe bizim satışımız çok azaldı" dedi.

"ÇOĞU KASAP İŞİ BIRAKIYOR"



Beyaz ete de zammın başladığını söyleyen Darılmaz, şöyle devam etti: "Bir haftadır zam geliyor, üç kere zam geldi. Büyük bir ihtimalle bu sene tavuğu 75 liraya falan yeriz. Kanat 100-150 civarında olur büyük ihtimalle. Nereye gidiyoruz, şu an bilmiyoruz, hala zam geliyor. Oruçtan sonra karkasın 230 lira olacağı söyleniyor. Şimdi bu da büyük bir tehlike bizim için. Düşünüyoruz, 'Bu işi bıraksak mı acaba' diye. Çoğu kasap arkadaşlarımız satılığa çıkarmışlar. 350-400 kilo bir hayvan alsan 75-80 bin lira para tutuyor. Bunu her kasap karşılayamıyor. Bütçeyle alakalı, herhalde kasap olayı tarihe karışacak. Bu iş herhalde AVM'lere kalacak."