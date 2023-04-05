Benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi.
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 09:21, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 09:25
Ekonomim.com'da yer alan habere göre; uluslararası piyasalardaki artış pompaya yansıdı, benzinin litre fiyatına 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.10 lira zam geldi.
İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 22.46 liraya çıktı. Ankara'da 22.8, İzmir'de 22.79, Bursa'da 22.77, Adana'da ise 23.16 lira oldu.
Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.