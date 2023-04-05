ASAL Araştırma: Nisan ayı anket sonuçlarını açıkladı

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 25 Mart- 2 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 2 bin 147 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.



Nisan ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.8, CHP'nin oy oranı yüzde 23.2, HDP'nin oy oranı yüzde 10.3, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.9, MHP'nin oy oranı yüzde 7.4, Memleket Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4.2 çıktı.



BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)



AK Parti: %38.8

CHP: %23.2

HDP: %10.3

İYİ Parti: %8.9

MHP: %7.4

Memleket Partisi:%4.2

Diğer Partiler: %7.2