Kedi 'Mebbis' Milli Eğitim Müdürlüğünün maskotu oldu

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) yöneticisi olarak çalışan Bilal Demirci, 3 ay önce ablasının kedisinin yavrusunu kurumuna getirdi. İlgi görmeye başlayan kedi, kurumun maskotu oldu.

Personel tarafından bakımı yapılan ve daha çok MEBBİS biriminde kaldığı için "Mebbis" adı verilen kediyi, hafta sonları gönüllü personel evine götürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay önce getirilen kedinin bir daha kendilerinden ayrılamadığını söyledi.

Kurumda MEBBİS birimi olduğunu anlatan Telefoncu, "Genelde orada durduğu için ismi de 'Mebbis' oldu. Arkadaşlarımızı çok sevdi, biz de onu sevdik. Tabii ki çocuklarımıza canlılara güzel davranmayı, yardımlaşmayı ve onlarla birlikte yaşamayı da öğretiyoruz ama biz de fiilen içinde yaşıyoruz. Çok da güzel oldu, Mebbis'ten memnunuz. O da bizden memnundur sanırım. Kedimizle kurum görevlileri ilgileniyor." diye konuştu.

MEBBİS yöneticisi Bilal Demirci de kedinin adeta kurumun neşesi olduğunu dile getirdi.

Yoğun ve stresli bir ortamda çalıştıklarını ancak Mebbis sayesinde bu stresten kurtulduklarını belirten Demirci, şöyle konuştu:

"Buraya gelenler de seviyor. Kurumda bütün odaları dolaşıyor. Özellikle Milli Eğitim Müdürümüzün odasını çok seviyor, orada zaman geçirmeye bayılıyor. Bu şekilde Mebbis'le günlerimiz geçiyor. Mebbis, aslında ablamın kedisinin yavrusu. Scottish Fold cinsi bir kedi. Onlarda gördüm ve çok hoşuma gitti. Ondan sonra da Mebbis bizimle birlikte yaşamaya başladı. Gerçekten burada çok popüler olmaya başladı. Hafta sonlarını şube müdürlerimizin evlerinde geçiriyor hatta artık okullardan duyan öğretmenlerimizin de hafta sonları misafiri oluyor."

- "İnanılmaz rahatlatıcı, insana huzur veren bir canlı"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün de kedi "Mebbis"in personelden biri gibi olduğunu söyledi.

"Mebbis"in hayatlarına renk kattığına dikkati çeken Aygün, "Normalde hayvanlara karşı bir fobim vardı ama Mebbis sayesinde bunu da aşmış oldum. İnanılmaz rahatlatıcı, insana huzur veren, yalnızlığı hissettirmeyen bir canlı. Biz kendisini çok seviyoruz. Bazen eve de götürüyorum. Eşim ve çocuğum da çok seviyor. Hafta sonu burada kimse olmadığı için gönüllü arkadaşlarımızla evimize götürüyoruz. Pazartesi tekrar bizimle mesaiye başlıyor." ifadesini kullandı.