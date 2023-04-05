AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, saldırıya uğradı

Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

"Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 12,52'e ulaşırken, kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır"