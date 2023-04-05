Yozgat'ta öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı

N.K. idaresindeki 66 S 0050 plakalı öğrenci servisi ile A.K'nin kullandığı 66 AN 745 plakalı hafriyat kamyonu, kent merkezi Dörtyol kavşağında çarpıştı.

Kazada servis minibüsündeki 7 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada bazı veliler kazayı duyup olay yerine geldi.