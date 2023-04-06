8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

Soru: Askerliğimi 15.08.1997-15.08.1998 arasında yedek subay olarak yaptım.01.04.1999-01.05.2001 arasında serbest avukat olarak(topluluk sigortası) çalıştım ve anılan döneme ilişkin SGK primlerini ödedim. 01.05.2001 tarihinden bu yana 5434 sayılı Yasa kapsamında 657 sk tabi çalışmaktayım. EYT kapsamı da emekliliği hak etmiş oluyor muyum?

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden önce serbest avukat olarak topluluk sigortasına tabi olanlar:

2008 yılından önce serbest avukatlar topluluk sigortasına tabi idiler. 2008 yılı Ekim ayı itibariyle topluluk sigortası uygulaması sona ermiştir.

Topluluk sigortasına bağlı olarak serbest avukatlık hizmetini yapanların, bu süre içerisinde SGK primlerini tam ödemiş iseler, bu süreler hizmete sayılır ve bu süre de 8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen bir süre ise EYT kapsamına girmeyi sağlar.



8 Eylül 1999 tarihinden önce yedek subaylık hizmeti olanlar:

5434 sayılı T.C. emekli sandığı kanunu hükümlerine göre yedek subay olarak geçen hizmet süreleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığına tabi geçen süre olarak kabul edilmektedir. Bu sürelere, ayrıca fiili hizmet süresi zammı da uygulanmaktadır.

Dolayısıyla, yedek subaylık hizmeti fiilen çalışılan bir süre olarak kabul edildiğinden, bu sürenin de 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan bir bölümü de olsa, bu durumdaki kişiler EYT kapsamında olurlar ve yaş şartı aranmadan sadece 25 tam hizmet yılını (yedek subaylık fiili hizmet süresi zammı dahil) tamamladıklarında, istedikleri zaman emeklilik müracaatını yapabilirler.



Emeklilik hizmet şartı:

Erkek memurların emekli olabilmesi için 25 hizmet yılı gereklidir. Bu süreye yedek subaylık, yedek subaylıktan kazanılan 3 aylık yıpranma payı, SGK primleri ödenmiş topluluk sigortası çalışmaları, işçi, esnaf, memur, borçlanılan süreler dahil edilir.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

1- 8 Eylül 1999 tarihinden önce yedek subaylık hizmetinizin ve de SGK primlerini ödediğinizi belirttiğiniz serbest avukatlık hizmetinizin olması nedeniyle EYT kapsamına girersiniz.

2- Emekli olabilmeniz için 25 tam hizmet yılınızın olması gerekir. Verdiğiniz bilgiler kapsamında yedek subaylık, yıpranma payı, topluluk sigortası ve memurluk hizmetinizle birlikte 25 hizmet yılınızı tamamladığınızı hesaplamaktayız. (Hizmet hesabını kurumunuzdan yaptırmanızı da tavsiye etmekteyiz)

3- Bu değerlendirmelerimiz bağlamında EYT kapsamında hizmet yılınızı tamamlamış olmaktasınız ve istediğiniz zaman emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

