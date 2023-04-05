Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 4 İLDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE İLAVE "İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI"

Milli Eğitim Bakanlığınca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı yaz döneminde yapılacak il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminden bağımsız olarak, il içinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verildi. ﻿

Bu kapsamda adaylığı kaldırılmış olan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar başvuru yapabilecek.

Başvurular, 6 -10 Nisan tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak ve sistem 10 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da kapanacak.

Atamalar, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Atamalar, 12 Nisan tarihinde ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek.

Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 16 Haziran tarihi itibarıyla yapılacak.

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