TBMM Genel Kurulunda, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını kınandı.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bugün 5 Nisan Avukatlar Günü olduğunu anımsatarak, hukuku ve adaleti tesis etmenin sınıf farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlar için ihtiyaç olduğunu belirtti.

Adil yargılanma hakkını öncü tutan, kişi hak ve özgürlüklerinin savunulmasını şiar edinen ve üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğünün var olabilmesi için çaba gösteren tüm avukatların gününü kutlayan Dervişoğlu, adaletin güçlüden yana değil haklıdan yana karar aldığı daha adil günlerin yakında olduğunu söyledi.

Yaşamadıkları evlerde kayıtlı olan yabancı uyruklu sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğini öne süren Dervişoğlu, "Bu durum seçim güvenliği için açık bir tehdit oluşturmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve iktidar yetkilileri ise konu hakkında sessizliğini korumaya devam ediyor. Seçimlerin adil bir ortamda ve hiçbir şaibe altında kalmadan gerçekleşmesini sağlamak her şeyden önce ülkeyi yöneten siyasi iradenin sorumluluğundadır. Vatandaşlarımızın aklındaki soruları tamamen gidermek, seçimi şeffaf hale getirmek ve seçmen tercihini sandığa tam olarak yansıtmak için Sayın Soylu'dan konuyla ilgili açıklayıcı bir beyan bekliyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de savunmanın kutsallığı, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesis edilmesi konularında vazgeçilmez yeri olan avukatların gününü kutladı.

Asrın felaketi sonrası devletin bir yandan bölgede vatandaşların insani ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da enkaz ve yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar kapsamında 2 milyondan fazla binanın incelendiği 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış ve diğer illerimizde de sona yaklaşıldığı belirtilmiştir. Depremin ardından 15'inci günde ilk yapım sözleşmeleri imzalanmış ve 46'ncı günde temel atma süreçleri başlamıştır. Şehirlerimizi yeniden imar, inşa ve ihya etme süreci başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği istikrar ve hızlı karar alma imkanlarıyla milletimizin yeniden mutlu ve huzurlu yuvalarına kavuşacağına inancımız tamdır."

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösteren Bülbül, "Yine bir ramazan günü dün gece itibarıyla İsrail güvenlik güçleri tarafından Kudüs'te Müslümanlar için kutsal sayılan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini ve ibadet eden kardeşlerimize şiddet uygulanmasını lanetliyoruz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Avukatlar Günü'nü kutlayarak, Türkiye'nin hukukun işletilmediği, hukuksuzluğun dayatıldığı ve adalete olan güvenin yerle bir edildiği günlerden geçtiğini ileri sürdü.

- "Avukatlar baharın gelmesini bekliyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Avukatlar Günü'nü kutlayarak, kamudaki avukatların mutlu olmadığını söyledi.

Hukuk fakültelerinin kontrolsüz açılmasından dolayı yeni avukatların da mutlu olmadığını dile getiren Özel, "Avukatların sayısı çok arttığı için avukatlar mutlu değil. Hukuk, hak arama alanları, dünya ölçeğinde genişlemediği için avukatlar mutlu değil. Savcılarla kürsü eşitlikleri olmadığı için, görevlerini yaparken silahların eşitliği fiziken sağlanamadığı için mutlu değil. Savunma mesleğine bir anayasal güvence olmadığı için mutlu değil. Bu sorunların tamamının çözümü için onlar da baharın gelmesini bekliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösteren Özel, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti kınıyoruz. CHP olarak Filistin halkının ve haklı davasının yanındayız." diye konuştu.

Özel, gerginlik ve şiddetten medet umulmasının, inanç ve ibadet özgürlüğüne müdahale edilmesinin 21'inci yüzyılda kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirtti.

AK Parti Grup adına söz alan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek ramazan ayında İsrail güvenlik güçleri Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırmıştır; bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıları bir terör saldırısı olarak değerlendiriyoruz. Suçsuz, günahsız, savunmasız insanlara saldırmak en azından alçaklıktır, zalimliktir, gaddarlıktır. Buna sessiz kalamayız, kalınmamalı; başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünyayı göreve davet ediyoruz. Gereği hemen behemehal yapılmalıdır. İsrail devleti hesap vermelidir. Mescid-i Aksa yalnız değildir, Filistinliler asla yalnız değildir; Filistin davası bizim davamızdır."

Can, Avukatlar Günü'nü de kutladı.