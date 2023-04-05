'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'

DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu
Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu
Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Togg sevkiyatları başladı
Togg sevkiyatları başladı
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yere mermi fırlatmasıyla ilgili, "Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 17:13, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 17:15
Yazdır
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün bir grup toplantısında, bir genel başkanın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Şov amacıyla dahi olsa yapılan hareketi esefle kınadığını belirten Şentop, "Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesinin; TBMM'nin ekranlarda ve satırlarda "mermi" kavramı ile yan yana getirilmesinin her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar vereceğini kaydetti.

Bu noktada en büyük hassasiyeti milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanlarının göstermesi gerektiğini vurgulayan Şentop, özellikle seçimlere yaklaşılan süreçte, herkesi Meclisin saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber