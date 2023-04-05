Başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen kadına ev hapsi verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret eden kişinin görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

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