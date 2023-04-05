Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 18:07, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 19:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.
İYİ Parti'nin yazılı açıklamasında, Akşener'in genel merkezdeki makamında yapılan görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.