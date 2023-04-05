Afyonkarahisar'da bir kişiye vefatından 14 yıl sonra gazilik unvanı verildi

Yavuz'un ailesi, izlediği gazilikle ilgili bir haber sonrası Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesine giderek durumu anlattı.

Aile ile dernek başkanı İsmail Kumartaşlı,1985 yılında Erzurum'da askerlik görevi sırasında geçirdiği hipotermi nedeniyle ayak parmakları kesilen ve 2009 yılında da vefat eden Rafet Yavuz'a gazilik unvanı alınması için hukuki girişimlerde bulundu.

Yaklaşık 6 ay süren mahkeme sonucunda 14 yıl önce vefat eden Rafet Yavuz'a vazife malulü gazilik unvanı verildi.

Kumartaşlı, Yavuz'un gazilik unvanını takdim etmek için İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesine girerek eşi Meryan Yavuz'a rozet taktı.

Ölen bir kişiye gazilik unvanı verilmesi durumunun Türkiye'de emsal teşkil ettiğini söyleyen Kumartaşlı, Meryan Yavuz'un artık gazi eşi olduğunu ifade etti.