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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kaybederek günü 4.919,87 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 18:22, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 18:23
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 51,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26 ve holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile elektrik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de artan resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlediğini ifade ederek, dün ABD'de fabrika siparişlerinin şubatta yüzde 0,7 düşüşle piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetmesinin ardından bugün de ülkede özel sektör istihdamının martta 145 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttığını vurguladı.

Yarının veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de hizmet sektörü (PMI), Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.900 ve 4.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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