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Bakan Nebati: Depremin hemen ertesinde AFAD'a 100 milyar lira tahsis ettik

"Yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyecek, ihracat odaklı büyümeye devam ederek kaynaklarımızı üretken alanlara yönlendirmeyi sürdüreceğiz"- "Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizin her alanda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" - "Depremin hemen ertesinde AFAD'a 100 milyar lira tahsis ettik ve şu ana kadar da yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı yaptık. DASK kapsamında bugüne kadar toplam 11,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 20:27, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 21:22
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyecek, ihracat odaklı büyümeye devam ederek kaynakları üretken alanlara yönlendirmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizin her alanda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Nebati, "Konya İş Dünyası Buluşması" programına katıldı. Nebati, burada yaptığı konuşmada, 11 ile ilaveten Sivas, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'ın bazı yerleşim yerlerini de etkileyen büyük depremler ve sonrasındaki sel felaketleri nedeniyle ramazana bu sene buruk duygularla başlandığını söyledi.

Tarihin şahitlik ettiği en büyük afetlerden biri karşısında devletin ve milletin birbirine kenetlenerek, en güçlü dayanışma ve yardımlaşma örneğini sergilediğine işaret eden Nebati, Konya'nın da hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri ile deprem felaketinin ilk gününden itibaren seferber olduğunu ve depremzede vatandaşlara kucak açtığını dile getirdi.

Nebati, 2004'te 11,5 milyar lira üretim yapan Konya'nın, 2021 yılında 149 milyar liralık üretim performansına ulaştığına dikkati çekerek, "Konya'mız, 2002 yılındaki 130 milyon dolarlık ihracatını, 21 yılda 25 katından daha fazla artırarak 2023 yılı Mart ayında yıllık bazda 3,3 milyar dolara kadar yükseltti. Bu performansıyla Konya 2022 yılında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 12. ilimiz olmuştur. 2002 yılında dış ticaret açığı veren ilimiz, küresel ticarette göstermiş olduğu yüksek performans sayesinde 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla yıllık bazda 1,8 milyar dolar fazla vermeyi başarmıştır. 2022 yılında Konya'da faaliyet gösteren 6 bin 808 esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası vasıtasıyla yaklaşık 1,8 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Bu yılın ilk 3 ayındaysa 3 bin 545 esnaf ve sanatkarımıza bu kapsamda sağladığımız destek 1,3 milyar liraya ulaşmıştır. İlerleyen dönemde de yatırımların önünü açmaya ve yatırımcılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Enflasyonun tedrici bir şekilde gerilemesini bekliyoruz"

Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde bu zorlu dönemde birçok riski bertaraf edebilmenin yanı sıra büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlar kırmaya devam edildiğinin altını çizen Nebati, 2022 yılında kaydedilen yüzde 5,6'lık büyüme ile Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu bildirdi. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyümenin 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürdüğüne değinen Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomideki büyüme ivmesi, istihdamımıza da son derece olumlu şekilde yansıyor. Bu yılın Ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakaladık. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız isabetli politikalar ve ihracatçılarımızın gayretleriyle, Cumhuriyet tarihimizin rekor ihracat seviyelerine çıkmış bulunuyoruz. Ülkemiz bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan, Mart 2023 itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 255,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir ülke konumundadır. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan da turizm sektörü olmuştur. 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliriyle turizmin altın yılı olan 2019 yılındaki performansımızı da geçmeyi başardık."

Nebati, 2022 yılı Kasım ayından bu yana düşüş eğilimi devam eden enflasyonun, 2023 yılı Mart ayında yıllık 50,5 seviyesine gerilediğini anımsatarak, gelecek dönemde de bu eğilimin devam etmesini ve enflasyonun tedrici bir şekilde gerilemesini beklediklerini vurguladı. Önümüzdeki dönemde de yüksek büyüme ve nitelikli istihdam artışı hedefine doğru kararlılıkla ilerleyecek, tüm politikaları bu yönde hayata geçireceklerini belirten Nebati, "Yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyecek, ihracat odaklı büyümeye devam ederek kaynaklarımızı üretken alanlara yönlendirmeyi sürdüreceğiz. İnsanımızın refahı ve huzurunu merkeze alan bir yaklaşımla, istikrarlı ve giderek daha da güçlenen bir ekonomi her daim önceliğimizdir. Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizin her alanda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Vatandaşlar sigorta konusunda daha aktif olsunlar"

Deprem ve sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla bütün gayretleriyle çalıştıklarını ve bütçe başta olmak üzere, tüm imkanları en etkin şekilde kullandıklarını anlatan Nebati, "Depremin hemen ertesinde AFAD'a 100 milyar lira tahsis ettik ve şu ana kadar da yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı yaptık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. DASK kapsamında bugüne kadar toplam 11,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde ve Elbistan, Islahiye, Nurdağı, Antakya ilçelerimizin tamamında DASK'a iletilen tüm hasar dosyalarını inceledik ve ödemelerin tamamını yaptık. Malatya ve Şanlıurfa'daki hasar dosyalarının incelemelerini de iki gün içinde tamamlayarak, tüm DASK ödemelerini yapmış olacağız. Diğer illerimizde de en geç bu ayın sonuna kadar tüm incelemeleri tamamlayarak, tazminat bedellerinin tamamını ödemeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Nebati, vatandaşların özellikle sigorta konusunda daha hassas davranmaları ve başta gayrimenkulleri olmak üzere daha aktif olmaları çağrısında bulundu. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalışmaları sürdürdüklerini ve Hazine olarak gereken her türlü finansmanı sağladıklarını aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"İlk etapta deprem bölgesindeki 11 ilimizde vatandaşlarımıza, 100 binden fazla konteyner ev kuruyoruz. Kalıcı konutların temellerini de atmaya başladık. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayarak, toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Adeta bir ülke kuruyoruz. Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56 bini geçmiştir. Öte yandan, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin sağladığımız desteklerin limitlerini de artırıyoruz. Sağlayacağımız katkı sayesinde, vatandaşlarımız 0,79 vade farkı imkanıyla 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilecektir. Ev sahiplerinin yanı sıra en az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracıların da bu krediden faydalanabilmesine imkan sağlıyoruz."

- "Depremden zarar gören KOBİ'lere 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi"

Deprem felaketinin ardından, Bakanlık olarak vatandaşları ve reel sektörü destekleyici ilave tedbirleri de hızla hayata geçirdiklerini hatırlatan Nebati, depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldıklarını ve bölgedeki mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini ertelediklerini belirtti. Bölgedeki esnafı desteklemek üzere, KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini, 350 milyar liraya kadar yükselttiklerine dikkati çeken Nebati, 20 milyar liralık kefalet hacmine sahip Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi'ni ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi'ni uygulamaya aldıklarını bildirdi.

Nebati, bölgedeki esnaf ve sanatkarların kredilerini ertelediklerine değinerek, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimize finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi sağladık. Afetten etkilenen illerimizi hızla ayağa kaldırmak için depremden en çok etkilenen kesimlerden birisi olan çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği de sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi nakdi olarak vermeye başladık. Ayrıca, çiftçilerimizin deprem afeti sebebiyle telef olan tüm hayvanlarını bire bir telafi edeceğiz." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, en düşük emekli maaşını 2 bin lira artırarak, 7 bin 500 liraya yükselttiklerine işaret eden Nebati, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenen bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkardıklarını ve tüm bu düzenlemelerin EYT'lileri de kapsadığını kaydetti.

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