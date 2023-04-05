Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle İftar" programına katıldı. Erdoğan iftar programında yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdarıoğlu'nun "Emekliye 8 bin 500 lira bayram ikramiyesi vereceğim" açıklamasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu zat, mahalli seçimler öncesinde tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceğine yönelik namus sözü vermişti. Nerde namus. Onbinlerce insan ekmeğinden oldu.

Yine toplu taşımadan suya kadar bir çok hizmeti bedava yapma sözü vermişti. O sözleri de unuttu. Hatta bedava traktör vereceğiz dediler. Sorun bakalım nerde bedava traktör...

Her seçim öncesi yaptığı gibi vaad bohçasını açtı, bol keseden dağıtıyor.

Biz yapacağımız dediğimiz her projeyi yaptık, çözeceğiz dediğimiz her şeyi çözdük "

İşte CHP'nin seçimler öncesindeki bedava traktör vaadi

2019 seçimleri öncesinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, her çiftçiye bedava traktör verileceğini söylemiş, "üstelik bu reklam değil" demiştir. Daha sonra bedava traktör Özgür Özel'e bir programda soruldu, Özel "akılda kalmak için söylemiştik" dedi.