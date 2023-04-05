Erdoğan: İsrail'in yaptığı zulüm ve provokasyon siyasetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İsrail polisinini ibadet eden sivillere ses bombalarıyla saldırmasını kınıyoruz. İsrail polisinin uyguladığı zulüm ve provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Bu saldırıları kınıyor ve durdurulması çağrısında bulunuyorum.

Sizler toplumumuzun sağduyu adreslerisiniz. Salgın döneminde dünyada emekliler ölüme terk edilirken sizler bizim hizmet noktamız oldunuz.

2 milyon 250 bin vatandaşımızı EYT ile bu geniş aileye katılma imkanı tanıdık. Çalışırken olduğu gibi emeklilik döneminizde de sizlerin hep yanınızda olacağız. Türkiye Yüzyılını sizlerin ufkuyla genişleteceğiz. Sizler eski Türkiye'nin acı ve kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Biz gençlerimize bazen anlatmakta zorlanıyoruz ama sizler canlı şahitlerisiniz. Tüm alanlarda ülkemizin asırlık eksikliklerini tamamlayarak bugünlere getirdik.

Ülkemizde geçmişte emekli maaşları çok kötü seviyedeydi. Türkiye'nin geçtiği büyümeden emeklilerimiz de istifade etti. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik. Bir dönem çalışanlarımız gibi emeklilerimiz de fiş ve fatura topluyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Emekli olduktan sonra ticaret yapmak isteyenlerin yüzde 15 kesintisini önce düşürdük, sonra kaldırdık. Memurların ek göstergelerinden emeklilerimiz de yararlandı. İlk olarak 1000'er lira olarak verdiğimiz ikramiyeleri 2000 liraya çıkardık. Bunlar emeklilerimize verdiğimiz değerin göstergesidir.

Her seçim öncesi yaptıkları gibi açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar. Biz 20 yılda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Yapacağımız dediğimiz her projeyi yaptık mı? Yaptık. Eksiklerimiz olmuş olabilir, doğrudur. Ama verdiğimiz sözleri tutarak ülkemize çağ atlattık.

Sizlerin emekli maaşlarını erken ödediğimiz olmuştur ama bir gün bile aksatmadık. Hiçbir zaman toplumumuzu maddi olarak yalnız bırakmadık. Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Bunlar 50 kişiye bakanlık dağıtmaya geliyorlar. Böyle devlet yönetimi olur mu? Devam eden projeleri durdurmaya geliyorlar. Şehir hastanelerimizde vatandaşımız en lüks hizmeti alıyor mu? Alıyor. Eskiden bu hastanelerin halini hepiniz biliyorsunuz. Bunlar siyasette koalisyonlar, sosyal hayatta kavga ve dövüş demek olan eski Türkiye'yi geri getirmeye geliyorlar. Böyle bir kafanın ülkeyi büyütmeyi bırakın mevcut işleyişi sürdürmesi mümkün mü? İMF'den gidip para dilenmediler mi? Şimdi de ABD'ye gidip maaşları ödemek için para dilenecekler para. Ülkenin onurunu yere düşürecekler. Türkiye'yi 20 yıl sonra yeniden küresel lobilere düşürmeye geri geliyorlar.