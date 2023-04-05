Çorum'daki ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Çorum'da uyuduğu sırada evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 21:10, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 21:47
Osmancık 6. Sokak'taki evinde çıkan yangında kıyafetleri tutuşan Erol Şahin, komşularının yardımıyla çıkarıldığı evden ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan Şahin, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Şahin'in, tutuşan kıyafetleriyle pencereden çıkmaya çalıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.