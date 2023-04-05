Bozdağ: Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz
Bozdağ: Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
EYT'lilere ilk ödemeler başladı
EYT'lilere ilk ödemeler başladı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Anlaşamadık
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Anlaşamadık
Bakanlığın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı
Bakanlığın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı
Özel okullarda 'EYT' ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere kolaylık
Özel okullarda 'EYT' ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere kolaylık
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor
YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor
YÖK Başkanı, rektörlerle görüştü: Deprem bölgesinde yüz yüze eğitim başlayacak mı?
YÖK Başkanı, rektörlerle görüştü: Deprem bölgesinde yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Bu kadar da olmaz dedirten 'kiralık ev' ilanı
Bu kadar da olmaz dedirten 'kiralık ev' ilanı
Altında rekor üstüne rekor: Gramı 1.254 TL
Altında rekor üstüne rekor: Gramı 1.254 TL
Yargı sürelerinin durması kararı, bazı il ve ilçelerde uzatıldı
Yargı sürelerinin durması kararı, bazı il ve ilçelerde uzatıldı
Benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi
Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi
Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi
Kasaplar da şikayetçi: Nereye gidiyoruz bilmiyoruz hala zam geliyor!
Kasaplar da şikayetçi: Nereye gidiyoruz bilmiyoruz hala zam geliyor!
Karadeniz gazı için geri sayım başladı! 4 formül masada
Karadeniz gazı için geri sayım başladı! 4 formül masada
Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak
Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ikinci kez baskın düzenledi
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ikinci kez baskın düzenledi
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta 'çat-kapı' haciz tarih oldu
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta 'çat-kapı' haciz tarih oldu
Türkiye'nin en zengin ismi değişti
Türkiye'nin en zengin ismi değişti
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür

"5 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıktı. Neredeyse 9 milyon emekliyi ilgilendiren bir hadisedir. Emeğinizden dolayı bütün emekliler adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 22:49, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 22:51
Yazdır
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 5 bin 500 liralık en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıktığına, bunun neredeyse 9 milyon emekliyi ilgilendirdiğine dikkati çekerek emekliler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirtti.

Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde emeklilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Derneğin, "kırmızı çizgisi olan bir kuruluş" olduğunu belirten Ergün, "Bizim için vatan, devlet, millet, bayrak, ezan, Kur'an, milli ve manevi değerler her şeyin üzerinde gelir. Bugün Mehmetçik ve güvenlik güçleri cephede savaşıyor. Allah'ım onları her türlü kazadan, beladan korusun ve bilsinler ki yalnız değiller. Emekliler olarak biz, yaşı yetmiş işi bitmiş insanlar değiliz; elimize silahı alıp cephede savaşacak kadar genç ve diriyiz. Bu vatana canımız feda olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dernek genel merkezini ziyaret davetini ileten Ergün, "119 şubem, teşkilatım sizi aramızda görmek istiyor, genel merkezimizi şereflendirmenizi istirham ediyorlar. Hepsinin selamını getirdim." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 22 Mart'ta dernek genel merkezini ziyaret ettiğini ve burada emeklilerin dilek ve taleplerini ilettiklerini aktaran Ergün, "Orada da sayın Bakanımızla bunları konuşurken o gün akşam bir müjde çıktı. 5 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıktı. Neredeyse 9 milyon emekliyi ilgilendiren bir hadisedir. Emeğinizden dolayı bütün emekliler adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Bu mübarek günde ve gecede unutulmayan acıların bulunduğunu dile getiren Ergün, Türkiye'nin asrın felaketini yaşadığını, depremde ve selde hayatını kaybedenlerin acısının yürekleri yaktığını belirtti. Ergün, depremler ve sel afeti dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Emeklilerin banka kuyruklarından, fatura-fiş dilenciliğinden, sarı zarf doldurmaktan kurtulduğunu anlatan Ergün, emeklilere beş defa seyyanen zam verildiğini, emeklilerin konut edindirme yardımlarının ödendiğini ifade etti.

Kazım Ergün, "Emekliler her konuda size teşekkür ediyor. Ayrıca 22 yıl süren bir mücadele sonunda 2000 yılı emeklilerinin intibak yasasını çıkardınız ve 2000 sonrası sizin takdirinizi bekliyor. 45 yıl önce ilk kurucu başkanımız Sadi Heper ağabeyimiz ikramiye istemiş, bunu da çıkarmak size nasip oldu. Eliniz ayağınız dert görmesin. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Ergün, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Programda, EYT düzenlemesinden yararlanan Ersin Tümtürk de konuşma yaparak mutluluğunu dile getirdi.

Tümtürk, "Bu mutluluğu bana ve tüm EYT'lilere yaşatan sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul'un yeni taksi çağırma uygulaması 'TAKSİ-M' tanıtıldı
İstanbul'un yeni taksi çağırma uygulaması 'TAKSİ-M' tanıtıldı
Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi
Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi
Sivil memurlar özel hizmet tazminatlarının artırılmasını istedi
Sivil memurlar özel hizmet tazminatlarının artırılmasını istedi
Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın
Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın
Savdes-Sen: Memurlar meclis kapanmadan önce torba yasaya girmeli
Savdes-Sen: Memurlar meclis kapanmadan önce torba yasaya girmeli
Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurlar iş bırakacak
Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurlar iş bırakacak

Bu Habere Tepkiniz

MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan öğretim yoluyla alınmış mezuniyet belgeleri ve diplomalara denklik işlemi yapılmamasına; terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan belgelerin denklik işlemlerinde değerlendirilmemesine, belge sahibine yaş ve sınıf seviyesi gözetilerek uygulanacak seviye tespit sınavlarının artık e-Sınav merkezlerinde uygulanmasına karar verdi.
Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması yapıldı.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir!..

Kazancımız Allah için verdiğimizdir!..

https://cansuyu.org.tr/ramazan?utm_source=13Brave&utm_medium=memurlarnet&utm_campaign=advertorial&utm_id=CansuyuDernegi
Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını uyararak bireysel başvuru taleplerinin gönderilmemesini istedi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
4 nolu CBK'nın bazı maddeleri iptal edildi

4 nolu CBK'nın bazı maddeleri iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (4) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerini iptal etti.
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu için ödenek talep edilirken yanlış yüklenen belgeler, yüklenmeyen belgeler yada yüklenen belgelerde yapılan yanlışlıklar nedeniyle kurumlarımızda görev yapan personelin yolluklarının ödeneğe dönüştürülmesinde sıkıntılar yaşanmaması, yolluk konusunda mağduriyet oluşmaması için kurumların talepte bulunurken dikkat edeceği hususları açıkladı.
Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenlerin, emekli oldukları sırada sözleşmeli süreleri de emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresine dahil edilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.<
100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı.
Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

"Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 12,52'e ulaşırken, kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır"
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 mayıs 2023
Cüceler & Kilolular

Cüceler & Kilolular

Brezilya'da düzenlenen ilginç futbol organizasyonu, size daha önce izlediğiniz maçları unutturacak.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
'İsyan ettim kanserle cezalandırıldım'

'İsyan ettim kanserle cezalandırıldım'

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit kızı kanser olduktan sonra yaşadığı zor günleri ve 3 yıl sonrasında kendisinin de kansere yakalandığı zorlu süreci anlattı.

Sonraki Haber