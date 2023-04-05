TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 5 bin 500 liralık en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıktığına, bunun neredeyse 9 milyon emekliyi ilgilendirdiğine dikkati çekerek emekliler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirtti.

Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde emeklilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Derneğin, "kırmızı çizgisi olan bir kuruluş" olduğunu belirten Ergün, "Bizim için vatan, devlet, millet, bayrak, ezan, Kur'an, milli ve manevi değerler her şeyin üzerinde gelir. Bugün Mehmetçik ve güvenlik güçleri cephede savaşıyor. Allah'ım onları her türlü kazadan, beladan korusun ve bilsinler ki yalnız değiller. Emekliler olarak biz, yaşı yetmiş işi bitmiş insanlar değiliz; elimize silahı alıp cephede savaşacak kadar genç ve diriyiz. Bu vatana canımız feda olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dernek genel merkezini ziyaret davetini ileten Ergün, "119 şubem, teşkilatım sizi aramızda görmek istiyor, genel merkezimizi şereflendirmenizi istirham ediyorlar. Hepsinin selamını getirdim." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 22 Mart'ta dernek genel merkezini ziyaret ettiğini ve burada emeklilerin dilek ve taleplerini ilettiklerini aktaran Ergün, "Orada da sayın Bakanımızla bunları konuşurken o gün akşam bir müjde çıktı. 5 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıktı. Neredeyse 9 milyon emekliyi ilgilendiren bir hadisedir. Emeğinizden dolayı bütün emekliler adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Bu mübarek günde ve gecede unutulmayan acıların bulunduğunu dile getiren Ergün, Türkiye'nin asrın felaketini yaşadığını, depremde ve selde hayatını kaybedenlerin acısının yürekleri yaktığını belirtti. Ergün, depremler ve sel afeti dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Emeklilerin banka kuyruklarından, fatura-fiş dilenciliğinden, sarı zarf doldurmaktan kurtulduğunu anlatan Ergün, emeklilere beş defa seyyanen zam verildiğini, emeklilerin konut edindirme yardımlarının ödendiğini ifade etti.

Kazım Ergün, "Emekliler her konuda size teşekkür ediyor. Ayrıca 22 yıl süren bir mücadele sonunda 2000 yılı emeklilerinin intibak yasasını çıkardınız ve 2000 sonrası sizin takdirinizi bekliyor. 45 yıl önce ilk kurucu başkanımız Sadi Heper ağabeyimiz ikramiye istemiş, bunu da çıkarmak size nasip oldu. Eliniz ayağınız dert görmesin. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Ergün, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Programda, EYT düzenlemesinden yararlanan Ersin Tümtürk de konuşma yaparak mutluluğunu dile getirdi.

Tümtürk, "Bu mutluluğu bana ve tüm EYT'lilere yaşatan sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.