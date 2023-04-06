6 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

'Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını soracağız!'
'Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını soracağız!'
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
Sponsorlu İçerik
'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
EYT'lilere ilk ödemeler başladı
EYT'lilere ilk ödemeler başladı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Anlaşamadık
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Anlaşamadık
Bakanlığın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı
Bakanlığın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı
Özel okullarda 'EYT' ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere kolaylık
Özel okullarda 'EYT' ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere kolaylık
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor
YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor
YÖK Başkanı, rektörlerle görüştü: Deprem bölgesinde yüz yüze eğitim başlayacak mı?
YÖK Başkanı, rektörlerle görüştü: Deprem bölgesinde yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Bu kadar da olmaz dedirten 'kiralık ev' ilanı
Bu kadar da olmaz dedirten 'kiralık ev' ilanı
Altında rekor üstüne rekor: Gramı 1.254 TL
Altında rekor üstüne rekor: Gramı 1.254 TL
Yargı sürelerinin durması kararı, bazı il ve ilçelerde uzatıldı
Yargı sürelerinin durması kararı, bazı il ve ilçelerde uzatıldı
Benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi
Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi
Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi
Kasaplar da şikayetçi: Nereye gidiyoruz bilmiyoruz hala zam geliyor!
Kasaplar da şikayetçi: Nereye gidiyoruz bilmiyoruz hala zam geliyor!
Karadeniz gazı için geri sayım başladı! 4 formül masada
Karadeniz gazı için geri sayım başladı! 4 formül masada
Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak
Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ikinci kez baskın düzenledi
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ikinci kez baskın düzenledi
Ana sayfaHaberler Siyasi

6 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

6 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 00:02, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 00:02
Yazdır
6 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı partilerinin genel merkezlerinde ziyaret edecek.

(Ankara/12.00/14.00)

3- Anadolu Ajansı (AA) 103 yaşında

- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığı iftarına katılacak.

(Erzurum/18.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için seçim yapılacak, Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Raporu görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileriyle toplantı yapacak ve Günaydınlar Organik İncir İşletmesi'ne ziyarette bulunacak.

(Aydın/14.00/15.00/18.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.30)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM 6. 7. 8. Gemiler Sözleşme imza törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/12.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesi Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.30)

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final turundaki derbide VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak.

(İstanbul/20.45)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Sakarya/20.00)

5- Voleybolda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi Final Etabı karşılaşmaları Milas Belediyespor-Saint Joseph ve Akkuş Belediyespor-Rest Property Alanya Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/16.30)

6- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda 7 Nisan Cuma günü Giresun'da Sırbistan ile yapacağı maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında, başantrenör Costica Buceschi ile takım kaptanları Yasemin Şahin ve Aslı İskit Çalışkan soruları cevaplayacak.

(Giresun/16.30)

'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
'Amacımız şehirlerimizi daha güçlü bir şekilde imar, inşa ve ihya etmektir'
'Amacımız şehirlerimizi daha güçlü bir şekilde imar, inşa ve ihya etmektir'
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in bu saldırıları durdurması gerekiyor
Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in bu saldırıları durdurması gerekiyor
Erdoğan: İsrail'in yaptığı zulüm ve provokasyon siyasetidir
Erdoğan: İsrail'in yaptığı zulüm ve provokasyon siyasetidir
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti

Bu Habere Tepkiniz

8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş hizmetler var mı yok mu ona bakılır.
MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan öğretim yoluyla alınmış mezuniyet belgeleri ve diplomalara denklik işlemi yapılmamasına; terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan belgelerin denklik işlemlerinde değerlendirilmemesine, belge sahibine yaş ve sınıf seviyesi gözetilerek uygulanacak seviye tespit sınavlarının artık e-Sınav merkezlerinde uygulanmasına karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını uyararak bireysel başvuru taleplerinin gönderilmemesini istedi
4 nolu CBK'nın bazı maddeleri iptal edildi

4 nolu CBK'nın bazı maddeleri iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (4) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerini iptal etti.
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu için ödenek talep edilirken yanlış yüklenen belgeler, yüklenmeyen belgeler yada yüklenen belgelerde yapılan yanlışlıklar nedeniyle kurumlarımızda görev yapan personelin yolluklarının ödeneğe dönüştürülmesinde sıkıntılar yaşanmaması, yolluk konusunda mağduriyet oluşmaması için kurumların talepte bulunurken dikkat edeceği hususları açıkladı.
Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenlerin, emekli oldukları sırada sözleşmeli süreleri de emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresine dahil edilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.<
100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı.
Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

"Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 12,52'e ulaşırken, kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır"
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 mayıs 2023
Cüceler & Kilolular

Cüceler & Kilolular

Brezilya'da düzenlenen ilginç futbol organizasyonu, size daha önce izlediğiniz maçları unutturacak.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
'İsyan ettim kanserle cezalandırıldım'

'İsyan ettim kanserle cezalandırıldım'

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit kızı kanser olduktan sonra yaşadığı zor günleri ve 3 yıl sonrasında kendisinin de kansere yakalandığı zorlu süreci anlattı.

Sonraki Haber