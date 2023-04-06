17-20 Nisan 2023 Mesleki Çalışma Dönemi
Öğretmenlerin 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapacakları mesleki çalışmalar uzaktan eğitim olarak yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 10:00, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 09:01
Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yazıda; "Öğretmenlerimiz, ÖBA platformu üzerinden daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları halinde mesleki çalışmalarını da tamamlamış sayılacaklardır. Eğitimler 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren öğretmenlerimizin erişimine açılacak ve 20 Nisan 2023 günü saat 23.59'da sona erecektir." açıklamasında bulundu.
İşte o açıklama;
Ahmet KANDEMİR